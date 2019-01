Ansia Juan Jesus: si teme lesione al ginocchio, ultima parola a Mariani

Ultimo aggiornamento: 13:23

Notte di paura peruscito dal campo con l’auto medica dopo l’infortunio al ginocchio destro rimediato poco dopo l’inizio della gara di Coppa Italia contro l’Entella. Il difensore ha lasciato lo stadio Olimpico ieri sera con l’aiuto delle stampelle ed è stato accompagnato alla clinica Villa Stuart dove ha effettuato una risonanza magnetica. Ancora troppo presto per valutare se sarà necessaria un’operazione, ad essere coinvolta sarebbe la, ma l’ultima parola ce l’avrà il Professorche atterrerà domani nella Capitale dagli Stati Uniti. Sarà lui a decidere se sottoporre a operazione il brasiliano, la speranza della Roma è che tutto si possa risolvere con settimane di riposo e terapie. Al contrario, Monchi dovrà fiondarsi sul mercato alla ricerca di un difensore che possa far dormire sonno tranquilli a Di Francesco. Senza Jesus, infatti, gli unici centrali sarebbero Manolas, Fazio e Marcano, troppo pochi per un club che gioca in tre competizioni.