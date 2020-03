Roma, annullata la seduta d'allenamento di oggi. Ripresa il 16 marzo

Annullata la seduta di oggi prevista per le 11 e stop temporaneo agli allenamenti a Trigoria. Dopo la partita rinviata tra Siviglia e Roma e il primo caso di Covid-19 in Serie A con Rugani in casa Juventus, il club giallorosso ha deciso il rompete le righe fino a lunedì 16 marzo giorno in cui la squadra si radunerà di nuovo agli ordini di Fonseca. L’Aic ha chiesto lo stop di tutti gli allenamenti, ma l’indecisione della Uefa sul proseguire o meno le competizioni internazionali ha costretto i giallorossi a farsi trovare pronti a un’eventuale match a risultato secco contro gli spagnoli. L’organizzazione diretta da Ceferin, infatti, non ha ancora messo in stand-by le coppe e ha pensato alla possibilità di recuperare Siviglia-Roma e Inter-Getafe in campo nautro, ma la quarenta dei nerazzurri potrebbe cambiare gli scenari. Una risposta della Uefa è attesa nelle prossime ore.

