Roma, ampio turnover con lo Sheriff: out Pellegrini, Paredes e Cristante

José Mourinho pianifica un ampio turnover in vista della partita di domani contro lo Sheriff. Una gara che ha pochissimo da dire considerando che è praticamente impossibile per i giallorossi qualificarsi primi del girone anche vincendo. Mentre i moldavi sono condannati all'ultimo posto. Ecco perché il tecnico nella rifinitura di oggi ha lasciato a riposo Mancini, Pellegrini, Paredes e Cristante. Azmoun sta recuperando dall’infortunio, Spinazzola si è allenato a parte sul campo, Abraham, Dybala e Smalling sono in infermeria. Aggregato al gruppo Kumbulla che però non è ancora pronto per giocare. Inoltre, assieme alla prima squadra si sono allenati Cherubini, Costa, Golic, Mannini, Pagano, Pisilli e Vetkal, tutti giovani della Primavera presenti in lista B. Infine, Ndicka è squalificato e Kristensen è fuori lista Uefa. Con queste premesse, la formazione è praticamente scontata: Svillar partirà in porta, in difesa Celik, Llorente e Mancini.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Sulle fasce Karsdorp e Zalewski (o El Shaarawy), mentre a centrocampo potrebbero partire Bove, Aouar e Sanches. In attacco la coppia Lukaku-Belotti.

Roma-Sheriff, le probabili formazioni

Giovedì 14 dicembre ore 20.45 stadio Olimpico

Roma (3-5-2): 99 Svilar; 19 Celik, 14 Llorente, 23 Mancini; 2 Karsdorp, 20 Renato Sanches, 22 Aouar, 52 Bove, 59 Zalewski; 11 Belotti, 90 Lukaku^

A disp.: Rui Patricio, Boer, Pagano, Pisilli, El Shaarawy, Cherubini, Costa, Golic, Mannini, Pagano, Pisilli, Vetkal

All.: José Mourinho

Sheriff (3-4-1-2): 35 Koval; 25 Tovar, 15 Kiki, 4 Garananga; 28 Artunduaga, 14 Talal, 17 Mbekeli, 69 Ademo; 20 Zohouri; 8 Joao Paulo, 30 Ankeye

A disp.: 1 Straistari, 33 Pascenco, 11 Ricardinho, 16 Apostolakis, 22 Berkay Vardar, 26 Dijinari, 29 Colis, 31 Botan, 32 Novicov, 90 Luvannor

All.: Roberto Bordin