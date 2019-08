Roma, per la gara con il Lille out Pastore, Veretout, Karsdorp, Nzonzi e Santon. Ancora fuori Olsen, Defrel e Coric

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lasarà impegnata domani aper la prima amichevole con una squadra di pari categoria dopo gli impegni graduali che hanno portato i giallorossi ad affronatre squadre di Serie D, poi C e infine B. Karsdorp, Nzonzi, Santon e Pastore non saranno a disposizione del tecnico portoghese perché alle prese con affaticamenti muscolari o postumi di affaticamenti accusati nei giorni scorsi. Anche Veretout continua nel lavoro personalizzato e la prossima settimana è previsto il suo rientro in gruppo. Ancora fuori dalla lista anche Olsen, Coric e Defrel.Pau LopezDaniel FuzatoAntonio MiranteJuan JesusAleksandar KolarovFederico FazioGianluca ManciniAlessandro FlorenziLeonardo SpinazzolaBryan CristanteLorenzo PellegriniNicolò ZanioloAmadou DiawaraDiego PerottiEdin DzekoPatrik SchickCengiz UnderJustin KluivertMirko Antonucci