Roma, un'amichevole per Veretout: sabato 17 si gioca ad Arezzo

Ultimo aggiornamento: 12:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un altro test per mettere benzina nelle gambe. La Roma scalda i motori in vista dell'inizio del campionato e fissa una nuova amichevole, sabato 17 agosto, in casa dell'Arezzo. L'annuncio è arrivato sul sito dei giallorossi: la partita si giocherà alle 19.30 allo Stadio Città di Arezzo. Per la squadra di Paulo Fonseca sarà il decimo impegno stagionale, dopo le cinque partite svolte a Trigoria durante il ritiro e le quattro amichevoli giocate contro Perugia, Lille, Athletic Bilbao e Real Madrid.L'Arezzo nello scorso campionato si è classificato al quarto posto nel girone A della Serie C, venendo eliminato nelle semifinali dei playoff per la promozione in B. Gli amaranto, allenati quest'anno da Daniele Di Donato, inizieranno la nuova stagione il 25 agosto in casa contro il Lecco. L'amichevole dovrebbe servire al tecnico portoghese essenzialmente per testare almeno una volta Jordan Veretout, che sta guarendo dall'infortunio che si portava dietro sin dal suo approdo a Trigoria e che nello scacchiere di Fonseca è chiamato a rivestire un ruolo importante.