Roma, allenamento in vacanza per Zappacosta: «Il mio Natale perfetto»

Natale senza sosta per Davide Zappacosta che anche durante le ferie non ha perso tempo per allenarsi con l’obiettivo di accorciare i tempi di recupero: «Sudore e allenamento, il mio Natale perfetto», ha scritto il terzino su Instagram. Zappacosta è fermo da ormai due mesi e mezzo per via della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro rimediata durante un allenamento a Trigoria. La sua assenza ha costretto Fonseca ad adattare Spinazzola a destra (acquistato inizialmente come riserva di Kolarov), ma la resa dell’ex Juve dell’ultimo mese non ha convinto il portoghese che nelle ultime due partite è tornato a schierare Florenzi titolare.





© RIPRODUZIONE RISERVATA