Roma, solo lavoro differenziato per Pastore e Veretout: Fonseca prova a recuperarli per il test di Lille

Ultimo aggiornamento: 19:44

Allenamento al mattino per la Roma, dopo il successo di mercoledì al Curi contro il Perugia, sesta amichevole precampionato per i giallorossi. Consueto lavoro di scarico a Trigoria per chi è sceso in campo contro la formazione di Oddo. Fonseca ha utilizzato 20 dei 21 giocatori convocati per la partita di Perugia: solo Fuzato è rimasto in panchina e Mancini, autore della doppietta decisiva per la vittoria (1-3), è l'unico ad aver giocato entrambi i tempi. Lavoro individuale, invece, per Pastore e Veretout che al momento sono da ritenere indisponibili come gli altri infortunati Gonalons, Riccardi e Bianda. Fonseca si augura di poter recuperare sia Pastore (fermo per un affaticamento muscolare) che Veretout (gestione fisica dopo un trauma distorisvo riportato in ritiro con la Fiorentina) nell'amichevole di sabato a Lille.La Roma si allenerà a Trigoria anche domani mattina. A metà pomeriggio la partenza per la Francia, fissata alle 17,30. I giallorossi giocheranno contro il Lille alle 18 e in serata, dopo il match, rientreranno nella Capitale. Mercoledì nuovo trasferimento al Curi per affrontare in amichevole l'Atletico Bilbao. Domenica 11, invece, il debutto stagionale all'Olimpico contro il Real Madrid di Zidane. Da stamattina in vendita i biglietti per le prime due gare di campionato: Roma-Genoa del 25 agosto (ore 20, 45) e Roma-Sassuolo del 15 settembre (orario da definire).