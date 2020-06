Roma, allenamento ok per Zaniolo con la Primavera. A breve il ritorno in gruppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Passi in avanti per Nicolò Zaniolo che oggi per la prima volta si è allenato con la Roma Primavera di Alberto De Rossi. Il centrocampista ha svolto tutta la seduta, ma evitando teakle e contrasti al fine di non rischiare ricadute. Nicolò sta assaporando il ritorno in campo, nel giro di una settimana si aggregherà con la squadra e Fonseca valuterà se convocarlo o meno per una partita di campionato (possibile l’8 luglio contro il Parma). Vietato, però, accelerare i tempi, questo momento della stagione è cruciale per la Roma che lotterà per l’ingresso in Champions, ma l’ex Inter non deve sforzare inutilmente il ginocchio. D’altronde il tecnico portoghese per il tour de force di 12 partite potrà contare su una rosa ampia in cui hanno recuperato anche Pellegrini e Mkhitaryan (provato Cristante nella difesa a tre anti-Sampdoria). Punto interrogativo, invece, sulla squadra che Franco Baldini costruirà per la prossima stagione. Il fidato consulente del presidente James Pallotta ha il compito di mettere insieme un instant team che possa combattere per il quarto posto, nei giorni scorsi c’è stata una telefonata con Fonseca in cui ha ascoltato le esigenze dell’allenatore mettendo in chiaro i paletti dovuti al rosso di bilancio da 126 milioni di euro. Tra questi l’esigenza di vendere giocatori di prospettiva, ma dalle facili plusvalenze.