La Roma annulla allenamento previsto per domani: appuntamento a mercoledì. Forse

Paulo Fonseca si adegua e annulla allenamento inizialmente previsto domani a Trigoria ma appuntamento fissato per mercoledì mattina alle ore 11. La Roma fa slittare di qualche giorno la ripresa del lavoro lasciando ancora a casa i propri giocatori che, nel frattempo, sono tenuti a tenersi in forma e a rispettare alcune linee guida alimentari. Eventuali aggiornamenti potrebbero intercorrere sulla base delle determinazioni della Uefa, che si riunirà martedì per decidere come affrontare l'emergenza coronavirus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA