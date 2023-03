Roma, Trigoria si svuota per le nazionali: Dybala tornerà a quattro giorni prima della Samp. Restano Smalling e Abraham

Mezza squadra ha lasciato Trigoria e José Mourinho dovrà aspettare la prossima settimana per preparare la sfida contro la Sampdoria di domenica 2 aprile (Olimpico ore 18). In totale sono 14 i giocatori volati in nazionale, di cui otto titolari: Cristante (Italia), Pellegrini (Italia), Spinazzola (Italia), Rui Patricio (Portogallo), Wijnaldum (Olanda), Zalewski (Polonia), Dybala (Argentina), Ibanez (Brasile). Le riserve, invece, sono Kumbulla (Albania), Celik (Turchia), Solbakken (Norvegia), Tahirovic (Bosnia), Bove (Italia Under 21) e Volpato (Italia Under 20). Restano a secco Smalling e Abraham entrambi esclusi dall’Inghilterra di Southgate. Gli ultimi a rientrare saranno i due sudamericani Dybala e Ibanez che rispettivamente si alleneranno a Trigoria giovedì 30 marzo e lunedì 27 marzo. L’Argentina campione del mondo giocherà due partite amichevoli contro Panama (23 marzo a Buenos Aires) e Curaçao (28 marzo a Santiago del Estero), così come il Brasile che affronterà il Marocco (25 marzo). Chi è impegnato in Europa, invece, si scontrerà per le qualificazioni a Euo2024: gli italiani sfideranno l’Inghilterra (23) e Malta (26), l’Olanda Francia (24) e Gibilterra (27), la Polonia di Zalewski Repubblica Ceca (24) e Albania (27) e il Portogallo di Rui Patricio Liechtnstein (23) e Lussemburgo.

Quattro titolari squalificati: la formazione anti-Sampdoria

Al netto di eventuali infortuni in nazionale, Mourinho dovrà fare a meno di ben quattro squalificati in vista della gara contro i blucerchiati: Mancini, Kumbulla, Ibanez e Cristante. Una difesa completamente da re-inventare in cui l’unico reduce è Chris Smalling. Possibile il ritorno al 4-2-3-1, oppure, l’innesto di un Primavera con Karsdorp sacrificato nel ruolo di centrale. A centrocampo pochissime alternative alla coppia Matic-Wijnaldum, mentre sulla trequarti confermati Dybala e Pellegrini. In attacco Belotti potrebbe rubare il posto ad Abraham.