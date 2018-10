Roma, allarme De Rossi: ginocchio infiammato e controlli a Villa Stuart

Ultimo aggiornamento: 18:50

Chenon fosse in forma smagliante, lo staff medico della Roma lo sapeva da qualche giorno prima della partita contro il Napoli. Il problema, però, non era legato alla frattura del quinto dito del piede sinistro, ma al, lo stesso che lo ha costretto a uno stop il 29 settembre a causa di un’infiammazione dovuta a una cisti al menisco esterno. Lo stesso problema che si è presentato ieri e che lo ha costretto a chiedere il cambio al 43’. Oggi pomeriggioha fatto visita al dottor Mariani alla clinica Villa Stuart e il professore gli avrebbe consigliato di prendersi un periodo di riposo per non peggiorare una situazione già allarmante. Il centrocampo di Di Francesco, però, si regge proprio sul capitano della Roma che da inizio campionato ha saltato solo le partite contro Viktoria Plzen e Spal (frattura al piede): il tecnico non può contare né su Pastore per i reiterati problemi muscolari al polpaccio, né su Cristante che trova ancora delle difficoltà a integrarsi nei sistemi tattici d’allenatore. Oggi hanno svolto una seduta di allenamento a Trigoria i lungodegenti Pastore,, ma solo l’olandese ha delle chance di rientrare nella lista dei convocati anti-Fiorentina. Di Francesco è in apprensione anche per: il greco si è fermato contro il Napoli per un problema muscolare alla coscia destra, domani si sottoporrà ad esami e verrà valutato il periodo di un eventuale stop.