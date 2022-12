La Roma pronta a salutare l'Algarve, ma prima Abraham cerca un gol contro il Waalwijk

La Roma si appresta a salutare l'Algarve. Dopo 7 giorni di ritiro, la squadra di Mourinho questa sera tornerà nella Capitale, non prima però di aver disputato l'ultima amichevole contro il RKC Waalwijk (si gioca alle ore 16 italiane, le 15 ad Albufeira, diretta su Dazn), squadra olandese che milita nell'Eredivisie, occupando attualmente la 10ª posizione e che prima della sosta per il mondiale aveva perso l'ultima partita di campionato 6-1 contro il Nijmegen.

Smalling resterà a riposo per la distorsione alla caviglia sinistra rimediata contro il Casa Pia (pronto Kumbulla), mentre Pellegrini - che ieri si è allenato in gruppo insieme ai compagni - farà parte dei convocati. Possibile esordio tra i pali per Rui Patricio, che si è riaggregato al gruppo tre giorni fa. Ma l'attesa è tutta per Abraham. Come accaduto in Giappone, anche in Portogallo Tammy è la controfigura di se stesso. E nel test di lunedì, José gli ha concesso soltanto una ventina di minuti nel finale, non sfruttati a dovere. Il countdown al campionato è iniziato. Il Bologna è quasi alle porte: l'inglese deve dare un segnale. I gol sono sempre gol, anche in amichevole. Soprattutto per un attaccante in crisi.

Tornati a Roma, Mourinho ha concesso 3 giorni di riposo al gruppo che ad Albufeira non ha avuto nessuna uscita libera. La squadra tornerà ad allenarsi lunedì 26, aspettando il rientro di Dybala che, potendo usufruire di almeno una decina di giorni di vacanza dopo il mondiale, non dovrebbe affacciarsi a Trigoria prima del 29.