Roma, Alemanji un teenger tra i grandi: «Ho incrociato Pedro ed ero scioccato»

Ultimo aggiornamento: 18:27

Gli sono tremate le gambe a Mbunya Alemanji quando uscendo dalla sua stanza a Trigoria si è trovato davanti un campione come Pedro. La realtà ha superato la fantasia per il baby acquisto giallorosso (classe 2004) nato in Germania, ma cresciuto in Inghilterra dall'età di tre anni e prelevato dal Cambridge United per sole 70 mila sterline dopo che Morgan De Sanctis ha visionato dei video inoltrati dal suo procuratore in cui erano evidenti le caratteristiche tecniche e i numeri del giovane. Una mossa che gli è valsa un contratto di tre anni, partirà dall’Under 16 giallorosso prima di approdare tra i professionisti: «Sto cercando di restare umile. È un trasferimento importante e ora sto cercando di dimostrare il perché sono qui. I miei amici mi hanno detto “ma ti rendi conto che sei alla Roma ?”. Io sto cercando di restare calmo. Durante il lockdown il mio agente mi ha parlato dell’interesse della Roma. Ovviamente quando una squadra così grande chiede di te non ci stai molto a pensare. A Trigoria uscendo dalla mia stanza ho visto Pedro. Ero scioccato», ha detto in un’intervista alla BBC.