Roma, ai Parioli la cena di Natale con la squadra. E spunta anche Lotito

Seconda cena di Natale in casa Roma: questa volta gli invitati sono i calciatori della prima squadra e le rispettive famiglie, oltre a dirigenti, allenatore e il suo staff. Tutto si è svolto in zona Parioli presso l’hotel Parco dei Principi. Al suo ingresso il ds Petrachi fermato dai cronisti ha commentato: «Oggi siamo qui per gli auguri, non si parla di calciomercato ». Assente, invece, il presidente Pallotta ma non quello della Lazio Lotito. Il patron biancoceleste è stato sorpreso a entrare presso l’albergo cinque stelle, ma non per partecipare alla cena bensì per il Christmas Party organizzato dalla Figc.

Ultimo aggiornamento: 21:23

