L’assist che non t’aspetti. Tra l’altro arrivato nel momento clou del passaggio di proprietà tra James Pallotta e Dan Friedkin. Una sorta di benvenuto, mascherato da rassicurazione al magnate texano, firmato Andrea Agnelli: «Si può discutere sul fatto che solo perché sei in un grande paese devi avere accesso automatico alle competizioni - ha spiegato il presidente della Juve intervenendo al Business of Football Summit - Ho grande rispetto per quello che sta facendo l’Atalanta, ma senza storia internazionale e con una grande prestazione sportiva ha avuto accesso diretto alla massima competizione europea per club. È giusto o no? Poi penso alla Roma, che ha contribuito negli ultimi anni a mantenere il ranking dell’Italia, ha avuto una brutta stagione ed è fuori, con quello che ne consegue a livello economico. Bisogna anche proteggere gli investimenti e i costi». Parole significative che, oltre a confermare una liason strettissima, e ormai datata, tra i due club, lasciano preludere come la riforma della coppa più ricca e prestigiosa non sia più una chimera. Agnelli, infatti, è anche il numero uno dell’Eca (Associazione dei club europei), riconfermato non più tardi di sei mesi fa per il quadriennio 2019-23 e da tempo spinge per la Super Champions che vorrebbe far diventare realtà dalla stagione 2024-25. Un super campionato tra le migliori squadre europee che cambierebbe di molto la fisionomia dei tornei nazionali ma che garantirebbe maggior interesse per le partite (che inevitabilmente sarebbero sempre di cartello) e quindi maggiori introiti per le società.Un modello che senza sconfinare negli Usa (dove la Nfl, che ha un bacino d’utenza molto inferiore a quello del calcio, produce entrate annuali per 15 miliardi di dollari a fronte dei 3,2 a stagione del calcio) potrebbe ricalcare da vicino quello dell’Eurolega di basket, con posti riservati e licenze pluriennali. Il fatto che ieri Agnelli abbia citato il caso della Roma, in un contesto come quello londinese, lascia intendere come il club giallorosso rientri nella cerchia delle squadre che farà parte del format iniziale della manifestazione. Una rassicurazione che non può non far piacere a Friedkin che dopo la doccia gelata della semestrale (-87 milioni) si appresta - dopo il suo ingresso nel club - a vivere la scadenza del 30 di giugno (se non arriveranno sponsorizzazioni o la vittoria dell’Europa League la previsione è almeno -110 milioni) con un minimo di apprensione. I legali di Pallotta sono a New York (non il presidente) a preparare gli ultimi documenti per il signing.Intanto Fonseca ha festeggiato ieri 47 anni e, dopo le due vittorie consecutive in campionato e il passaggio agli ottavi di finale di Europa League, è concentrato proprio sulla prossima trasferta in Spagna: la coppa è il principale obiettivo del club. A tal proposito: Siviglia-Roma, a meno di ripensamenti in extremis, si giocherà con il pubblico. Ieri la Uefa ha comunicato le porte chiuse per Valencia-Atalanta e Inter-Getafe, escludendo dalle restrizioni dovute al Coronavirus il match dei giallorossi.