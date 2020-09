Roma, l'agente di Milik a Trigoria: trattativa ai dettagli

Ultimo aggiornamento: 12:38

L’agente diha da poco ha varcato i cancelli del centro tecnico di Trigoria.è a colloquio con la Roma per chiudere la trattativa che porterà l’attaccante polacco nella Capitale. L’accordo con il Napoli è già definito sulla base di 25 milioni più qualche bonus e un paio di giovani tra cui Bouah. I nodi da sciogliere sono quelli dell’ingaggio e delle commissioni da versare agli intermediari che hanno permesso l’operazione. Milik al momento ha chiesto poco più di 5 milioni di euro e Fienga ne offre 4,5 per cinque anni. L’acquisto Arek sbloccherebbe la cessione di Dzeko, ormai promesso alla Juventus per circa 10 milioni die uro: Edin è pronto a volare a Torino dove firmerà un contratto di due anni a 7,5 milioni di euro a stagione.