Roma, addio Kluivert: vicina la cessione al Lipsia. Arriva El Shaarawy

Justin Kluivert lascia la Roma e si trasferisce in Germania, al suo posto in arrivo, a quanto pare, Stephan El Shaarawy, accordo in prestito con lo Shanghai Shenhua fino al 2021, domani visite mediche e firma. L’esterno olandese ha trovato l’accordo con il Lipsia che lo preleverà dai giallorossi in prestito con obbligo riscatto fissato a 20 milioni. L’olandese si è imbarcato nel pomeriggio all’aeroporto di Ciampino su un volo privato che lo porterà in Germania, lì sono previste le visite mediche e la firma sul contratto. Kluivert nell’ultima stagione in giallorosso ha brillato solo a metà complice l’infortunio all’adduttore e il lockdown con la sospensione del campionato.



Alla ripresa Justin ha totalizzato dal 24 giugno in poi sette panchine su un totale di 12 partite giocate, nella stagione in corso, invece, ha disputato appena 18 minuti in tre partite, troppo poco per lui e per il suo procuratore Mino Raiola che ha incontrato il Ceo Fienga due giorni fa a Trigoria proprio per chiudere l’affare. Non è la prima trattativa che va in porto tra Roma e Lipsia, lo scorso anno il club targato Red Bull ha prelevato Schick in prestito a 3,5 milioni con diritto di riscatto a 29 milioni, troppi secondo i tedeschi. Il ceco, infatti, è rientrato in Italia ed è stato girato al Bayer Leverkusen a titolo definitivo per 26,5 milioni.

Ultimo aggiornamento: 18:10

