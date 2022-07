Roma, Mourinho ritrova i nazionali. Ma il mercato è in stand-by: senza cessioni, bloccati gli acquisti

José Mourinho ritrova la squadra al completo. I nazionali sono rientrati questa mattina dalle ferie prolungate per gli impegni di inizio giugno. Da Rui Patricio ad Abraham, passando per Vina, Celik e i tre azzurri Mancini, Pellegrini e Cristante. Solo Spinazzola è tornato con qualche ora di anticipo. Parte, dunque, la seconda fase del ritiro con partenza per il Portogallo nella giornata di domani. La squadra si sposterà in Algarve (Albufeira) dove sosterrà allenamenti blindatissimi e quattro amichevoli. La prima sarà contro il Sunderland all'Estadio Municipal de Albufeira (ore 11), la seconda il 16 contro il Portimonense (19), club di prima divisione portoghese. La terza a Faro il 19 luglio all'Estadio Algarve con lo Sporting Clube de Portugal (20). L’ultima il 23 contro il Nizza di nuovo all'Estadio Municipal de Albufeira (19).

Il giorno successivo il rientro nella Capitale per gli ultimi 20 giorni prima del fischio d’inizio della Serie A. Il 13 agosto Mourinho spera di avere tra le mani una squadra più completa di quella attuale, con almeno altri due centrocampisti e un esterno d’attacco al posto di Mkhitaryan. Un mercato fermo, quello romanista, per via dello stallo Zaniolo. Il prezzo fissato da Friedkin per il giocatore è di 50 milioni, la Juventus è il club più interessato ma è in attesa di chiudere la cessione de Ligt. Senza i 90 milioni del Bayern Monaco, sarebbe impossibile per i bianconeri pensare anche solo di approcciarsi alla trattativa. L’intenzione è di proporre ai giallorossi un prestito a 10 milioni con obbligo di riscatto a 30/35 pagabile in rete annuali. Possibilità che troverebbe d’accordo Pinto, ma che attualmente non è stata formalizzata. In stand-by anche i dialoghi con il Sassuolo per Frattesi, i due club nei prossimi giorni cercheranno di limare le distanze, ma prima la Roma dovrà vendere qualche esubero. Nessuna operazione in entrata, infatti, può essere portata a termine senza cessioni. I primi indiziati sono Veretout e Kluivert che piacciono in Francia, per entrambi il cartellino è di 14 milioni e Pinto sta spingendo per concludere l’affare. Soldi che darebbero parziale libertà di manovra al gm per chiudere il caso Frattesi e dare in tempo un centrocampista a Mourinho da plasmare in vista dell’inizio della stagione.