Roma, boom di abbonamenti: 12mila rinnovi in meno di 16 ore

La Roma fa boom di abbonamenti in meno di 16 ore: sono 12 mila le tessere sottoscritte dai tifosi giallorossi all’apertura della campagna. I dati diffusi dalla società, rilevano che il 40% delle persone ha scelto la formula “plus” che permette ai tifosi di mettere in vendita il posto nel caso in cui non potessero andare allo stadio. La campagna 2022/23 si è aperta ieri pomeriggio alle ore 18 durante la quale sarà garantita la conferma del posto agli abbonati della stagione scorsa (21 mila). Dalle ore 18:00 del 18 maggio, e fino alle 18:00 del 31 maggio, i posti liberi di Curva Sud saranno a disposizione dei soli abbonati 21/22. Dalle 10 del 20 giugno scatterà la vendita libera. L’obiettivo è di superare il muro delle 35 mila tessere.

