Roma, abbonamenti da record: staccate 36.500 tessere e il mercato in entrata comincerà a luglio

Vola la campagna abbonamenti della Roma, nonostante il mercato giallorosso non abbia ancora avuto nulla da dire, ad eccezione di Aouar che sarà ufficializzato i primi di luglio. La conferma della permanenza di José Mourinho, che lo stesso tecnico ha dato a giocatori e tifosi, basta al pubblico per far registrare numeri da record.

Si è conclusa la fase 1 degli abbonamenti con oltre 36.500 tessere staccate, 3.000 in più rispetto alla chiusura della fase 1 della passata stagione. Sono esaurite Curva Sud centrale, curva sud laterale, Distinti Sud, Tevere Sud, Tevere Centrale e Tevere Top Sud. Non solo, sono sold-out anche le quote messe in abbonamento di Curva Nord, Distinti Nord Est e Tevere Nord. Si tratta di 28.576 rinnovi e 7.998 nuovi abbonati, questo significa che l’83% delle persone che avevano un abbonamento nella scorsa stagione ha rinnovato anche per il campionato 23/24. A breve la società chiuderà la campagna abbonamenti e lascerà la quota restante di biglietti disponibile per l’acquisto durante l’anno.

Il mercato

Il mercato, dunque, c’entra poco con l’onda di passione che ha travolto i tifosi della Roma. Ci saranno tre mesi di lavoro in cui Tiago Pinto proverà a dare a Mourinho una rosa più lunga rispetto all’anno scorso attraverso acquisti mirati e cessioni ragionate. Come quella di Ibanez che potrebbe finire in Premier (Tottenham) o in Liga (Atletico Madrid), oppure, quella dei calciatori rientrati dai prestiti (Shomurodov, Villar, Reynolds, Kluivert, Perez, Viña), o in ultima spiaggia i giovani di grandi prospettive come Bove e Zalewski.

L’obiettivo è di incassare 30 milioni entro il 30 giugno è primario in questa fase di mercato, poi, comincerà la vera campagna acquisti.