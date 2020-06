© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Champions aggrappata alla Scala. E al tempo stesso l’asticella si alza, come avverte Pioli, definendo scontro diretto la sfida di oggi pomeriggio a San Siro (ore 17,15). Il suo Milan, anche senza Ibrahimovic (nemmeno convocato), è più quotato della Sampdoria quintultima di Ranieri: 8° posto in classifica e 9 punti di ritardo dalla Roma. Che, quindi, non si può permettere la fragilità mostrata mercoledì all’Olimpico, aspettando ancora che sia Dzeko a cancellare ogni gaffe tattica e tecnica. L’Atalanta gioca subito dopo al Friuli contro l’Udinese: attualmente è in vantaggio di 6 punti (7 contando pure quello negli scontri diretti). C’è insomma la possibilità di mettere pressione al gruppo sempre intonato di Gasperini. «Loro sono forti e stanno in forma, ma noi prima di pensare ai nerazzurri dobbiamo vincere le nostre partite. Io sono ottimista per il finale di stagione, possiamo farcela. La squadra ha risposto bene», assicura Fonseca che vuole accontentare Pallotta, impegnato di persona nella trattativa con Friedkin, e chiudere al 4° posto.A Milano, però, il portoghese modificherà l’assetto, rivoluzionandolo degli interpreti. Turnover quasi esagerato, a prescindere dai complimenti fatti a chi è sceso in campo 4 giorni fa. Addirittura coinvolgendo 5 giocatori su 10 di movimento. Metà formazione, a conferma che la Roma non lo ha poi convinto come dice. «La prima partita dopo la sosta è andata bene». Sa che a rispondere all’Atalanta è stato il centravanti-capitano con i suoi due piedoni d’oro, sinistro al volo e destro con volée. «Ma non è vero che siamo Dzeko-dipendenti, la squadra non è solo un giocatore. Non sono preoccupato: di occasioni ne abbiamo create, anche se i rossoneri ci concederanno meno chance: sono cresciuti rispetto all’andata». Eppure i 6 gol dell’attaccante nelle ultime 8 partite giocate (il 9° match, a Cagliari, è rimasto in panchina) rendono chiaro il percorso fatto prima e dopo la pausa dei giallorossi. Così, per il 4° successo di fila, saranno chiamati in causa gli azzurri che hanno rovesciato l’ultimo match, trovando spazio in corsa dopo un’ora: Crisante e Pellegrini. L’anima italiana del gruppo che può allargarsi anche a Zappacosta e Mancini: se stanno bene, riavranno il posto da titolari. Spera pure Spinazzola, se Kolarov acussase un po’ di stanchezza. Davanti ballottaggio tra Kluivert, affaticato come Mkhitaryan, e Under. Consedirati, comunquer, abili e quindi disponibili per cominciare il match. La rosa, in questo senso, lo aiuta. «E’ molto positivo avere i calciatori pronti, mi da la possibilità di cambiare ogni partita. Io devo pensare a tutte le gare, alla prossima e anche alle due successive: per me è più facile scegliere in questo momento. Onestamente non ho pensato a staffette. Le mie decisioni sono prese sulla base di strategie o condizione fisica». Stessi 24 convocati di mercoledì: fuori i convalescenti Pau Lopez e Zaniolo, più Santon, Jesus e Cetin.Minimo 30 gradi la temperatura prevista a San Siro al fischio di inizio (in più l’umidità, tanto per non farsi mancare niente): «Io preferisco giocare più tardi, penso farà troppo caldo per entrambe le squadre. Ecco che, insomma, non ci sono scuse». La Roma è decollata in serata, dopo cena e rientrerà in charter subito dopo la partita. Toccata e fuga.