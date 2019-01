Roma, a Firenze una squadra sparita

Ultimo aggiornamento: 20:49

dal nostro inviatoFIRENZE Doveva fare la mezz’ala, perché Di Francesco così aveva detto in estate poco dopo l’arrivo dell’argentino. Poi, la mezz’ala nella Roma non è più esistita, perché Pastore non sapeva fare la mezz’ala. Eusebio cambia modulo e fa sparire la mezz’ala, ma nel frattempo è scomparso anche Pastore, infortunato. Lungamente infortunato. C’è il trequartista nella Roma, ruolo ambitissimo da Lorenzo Pellegrini e poi da Nicolò Zaniolo. Ma figurati, c’è Pastore, costato tantissimo, che trequartista lo è nell’anima, oltre che nei piedi. Ma Pastore non c’è, è infortunato. torna Pastore, dunque il ruolo di trequartista è suo? No, nel frattempo è esploso Zaniolo e Pellegrini ha avuto qualche problema fisico. Pastore lo prova con L’Entella: trequartista. Così e così, nonostante un gol. Ma quella era l’Entella. Sono passati una ventina di giorni da quell’ottavo di finale. Oggi c’era la Fiorentina e nel frattempo sono spariti i trequartisti e soprattutto è sparita la Roma. E ovviamente anche la Coppa Italia. Una semifinale che non si vede dal 2013.