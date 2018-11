Roma, 50 tifosi diretti a Udine sorpresi senza biglietti. Otto denunciati da Trenitalia

Circa 50 tifosi diretti a Udine questa mattina a bordo di un treno Frecciarossa sono stati sorpresi in possesso di titoli di viaggio contraffatti o senza biglietto. I controllori di Trenitalia hanno svolto delle verifiche con il team antifrode dell'azienda e una volta constatato l’illecito i tifosi sono stati fatti scendere alla stazione Santa Maria Novella di Firenze dove la Polizia Ferroviaria li ha identificati e scortati oltre i gate della stazione. Otto di questi tifosi hanno poi provato a forzare i controlli ai gate per cercare di salire nuovamente a bordo di un treno, ma sono stati fermati e riaccompagnati all'esterno dell'area dei binari. Trenitalia sta procedendo a denunciare presso le autorità competenti i responsabili dell'accaduto per truffa, contraffazione del titolo di viaggio e interruzione di pubblico servizio © RIPRODUZIONE RISERVATA