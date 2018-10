Roma, 12 in nazionale: c'è anche Kolarov. Dzeko, relax all’Oktoberfest

Ultimo aggiornamento: 17:53

La Roma ha chiuso il ciclo prima della sosta per le nazionali con la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Champions, che permetterà al club di vivere i 15 giorni di pausa con più serenità. Saranno 12 i giallorossi che lasceranno Trigoria per aggregarsi con le rispettive nazionali a partire da domani: Lorenzo Pellegrini, Florenzi, Kolarov, Under, Manolas, Dzeko, Nzonzi, Olsen, Schick, mentre Kluivert, Luca Pellegrini e Zaniolo raggiungeranno le Under 21. Nonostante la frattura al mignolo del piede sinistro che lo ha fermato per partita contro l’Empoli, Kolarov raggiungerà comunque la nazionale serba, ma dopo un controllo dei medici e un colloquio con quelli della società giallorossa, è presumibile che il terzino rientrerà nella Capitale. Gli ultimi, invece, che torneranno a Roma saranno Nzonzi, Kluivert, Olsen e Schick: l’ultimo match che giocheranno con Francia, Olanda, Svezia e Repubblica Ceca sarà martedì 16 ottobre.Kluivert con Za e Luca PellegriniDOMENICA DI RELAXPrima di raggiungere la nazionale in ritiro, Dzeko si è concesso 24 ore di relax assieme alla moglie Amra in Germania e più precisamente a Monaco di Baviera dove è in corso l’Oktoberfest. In vista della ripresa degli allenamenti pianificata per martedì pomeriggio a Trigoria, invece, Fazio e la moglie ne hanno approfittato per volare a Londra a trovare il connazionale del Tottenham Erik Lamela e la compagna Sofia con cui hanno passato l'intera giornata.