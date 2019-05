Rolando il “bruscolinaro” cacciato dall’Olimpico dopo 50 anni. Tifosi in rivolta: «Fatelo lavorare»

Ultimo aggiornamento: 14:54

Se il caso Antonio Conte è in standby in attesa di una decisione del tecnico su quale squadra allenare la prossima stagione, a Roma sta prendendo sempre più piede sui social la storia diil “”. Chi frequenta l’Olimpico, e in particolare la Curva Sud e la Nord, conosce bene il personaggio: si muove tra gli spalti con un sacco di iuta pieno di arachidi, noccioline e pistacchi da vendere ai tifosi sia della Roma che della Lazio. Ronaldo abita a Corviale e non ha una vita a cinque stelle, è conosciuto dai tifosi perché sono circa 50 anni che la domenica si aggira all’Olimpico e lancia i suoi prodotti in cambio di pochi euro.Una figura storica per il tifo romano a cui da qualche settimana non è più permesso di entrare allo stadio perché senza licenza. “”, “”, “”, questi i suoi soprannomi, in occasione di Roma-Udinese è stato visto piangere fuori la Curva Sud perché gli è stato negato l’accesso, qualche steward dal cuore d’oro lo ha fatto passare di soppiatto nella gara contro il, ma il problema persiste. A Rolando non sarebbe permesso vendere i suoi prodotti all’interno dello stadio, ma questo a molti tifosi non interessa: «Fatelo lavorare», «Sono 50 anni che sta in Curva sud lavorando onestamente e voi se dopo 50 anni gli togliete il lavoro lo mettete nei guai», «Ai bambini regala le noccioline e un pezzo di pane», «Rappresenta il calcio di una volta, non potete mandarlo via».C’è anche chi ragiona con la logica dei tempi moderni in cui per vendere dei prodotti in uno stadio è necessaria un'autorizzazione: «Con tutto l’affetto e il rispetto gli stadi non sono più quelli di 20 anni fa…È un business, dove si acquisisce una licenza per vendere cibi e bevande. Mi sorprende come fino ad oggi sia entrato con il suo sacco».