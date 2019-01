© RIPRODUZIONE RISERVATA

Niccolò Rocchi, 15 gol già nel cassetto con la maglia dell’Ottavia, è il capocannoniere del girone B. Davanti nella classifica marcatori assoluta del campionato di Eccellenza ha solo Calì, che di gol ne ha segnati 16. «E’ una bella battaglia a distanza con Aimone», la sfida del giocatore biancoblu. «Ovviamente, punto al sorpasso e a vincere la classifica cannonieri. La strada è lunga e dura, ma con l’aiuto della squadra posso arrivare vicino al mio record personale di 26 gol, segnati con la maglia del Ladispoli. Siamo un buon collettivo, siamo secondi in classifica e non ci vogliamo svegliare da questo momento positivo».Il giocatore dell’Eur ha disputato quattro gare in meno e domenica ha realizzato la prima tripletta della stagione contro il Morolo, anche se il top resta il poker di reti. «Sì, il record è di quattro reti, segnate in questa stagione contro l’Arce. Con la tripletta di domenica ho fatto un bel balzo in avanti, e tutto è dunque possibile grazie al supporto della squadra e alle indicazioni sempre importanti e anche a livello umano di mister Porcelli. Tra me e lui c’è un ottimo rapporto» .Rocchi è cresciuto settore giovanile della Lazio, poi ha giocato anche nel Grosseto. Classe 1991 ha indossato le maglie di Fiumicino, Pomezia, Grifone Monteverde, ha vinto il campionato con il Trastevere e Ladispoli, e nell’estate scorsa è arrivato all’Ottavia. Il tecnico Pino Porcelli lo ha fortemente voluto perché «è una giocatore di qualità, intelligente, ottimo colpitore di testa e sa fare la differenza . E’ il terminale che tutti vorrebbero. E’ anche un leader all’interno del gruppo».