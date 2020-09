© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono qui per far conoscere agli altri chi siamo». Gianluca Rocchi è subito chiaro, nel suo nuovo ruolo di coordinatore tra Aia, Figc e Leghe. «Voglio dare una mano sul piano della comunicazione con calciatori, dirigenti e allenatori». Per il momento, solo con loro, ma presto il suo ruolo potrà essere di riferimento anche per chi, al di fuori del mondo federale, vorrà conoscere situazioni, sviluppi e novità regolamentari. L’ex arbitro internazionale, uscito poco più di un mese fa dagli organici della serie A per raggiunti limiti di età, è l’uomo nuovo di una stagione arbitrale che vede ancora Nicola Rizzoli fare l’allenatore dei direttori di gara (saliti a 48 con l’unificazione) e il presidente Marcello Nicchi quanto mai determinato a portare a termine il suo grande progetto, quello della sala Var di Coverciano. «Serviva una persona che potesse portare a compimento questo percorso, e l’abbiamo individuata in Gianluca Rocchi».Ci vorrà ancora qualche tempo, però, prima che Coverciano diventa anche la casa del Var. Nel frattempo, Rocchi avrà il compito di andare presso le società, se lo vorranno, a spiegare tutto quello che potrebbe non essere chiaro. «Non ci sarà più bisogno di convocare quelle riunioni annuali tra capitani, allenatori e arbitri. Gli incontri potranno essere periodici e, se le Leghe lo vorranno, anche settimanali. Noi non avremo problemi a spiegare e illustrare il regolamento e il nostro modo di agire», ha rivelato Nicchi, che ha ricordato come la separazione tra le Can di 10 anni fa fu voluta dalle Leghe di A e B, che a loro volta si erano appena separate. Far conoscere l’arbitro come persona è la missione che sembra essersi dato Rocchi da subito, nello stesso giorno del suo addio, allo Stadium di Torino, quando ha rivolto un messaggio diretto ai calciatori in mezzo al campo, poco dopo il fischio che chiudeva la sua straordinaria carriera arbitrale. «Io resterò sempre uno di voi, ossia un arbitro, anche ora che sto faticando ad uscire dal ruolo di uomo di campo», ha spiegato ieri mattina a Tivoli Rocchi. «Voglio darvi una mano perché tutti sappiamo e conoscano che persone straordinarie ci sono tra di noi».NESSUN DUALISMONon ci saranno dualismi o contrapposizioni con il designatore Nicola Rizzoli (che ha ribadito: «basta rigorini e ai fuorigioco millimetrici»), presente al fianco del numero uno della Federcalcio, Gabriele Gravina. Nell’hotel di Tivoli Terme, il numero uno federale, ha poi ribadito che il calcio italiano, che si appresta a «vivere la stagione più difficile della sua storia», ha bisogno di nuova progettualità (leggi play-out) «L’Aia è stata in grado di porre in essere il cambiamento, con grande capacità. Avete messo in campo dei gioielli investendo sul futuro. Abbiamo ora la responsabilità di seminare con una progettualità nuova come avete dimostrato di saper fare». Il presidente Gravina ha poi rivelato che la prossima settimana riunirà tutte le componenti per dare il via al percorso di rinnovamento «che non può più attendere»