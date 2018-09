Rocchetti: «Civitavecchia penalizzato dall'arbitro»

Week end amaro per il Civitavecchia che torna a casa con zero punti dalla trasferta contro l'Almas Roma. 3-2 il risultato finale che ha condannato la formazione nerazzurra di mister Rocchetti. Una gara, secondo la visione del tecnico, determinata da alcune decisioni arbitrali. «Sono sicuro che non ci sono stati infrazioni in occasione del secondo gol dell'Almas». Nell'occasione il direttore di gara avrebbe visto un'infrazione in area del Civitavecchia assegnando, così, il calcio di rigore all'Almas. Penalty che ha portato il risulato sul momentaneo 2-2. «Una decisione che ci ha penalizzato due volte visto che è stato espulso anche Zagarella» Autore del presunto fallo. «Con l'inferiorità numerica, poi, abbiamo subito anche il terzo gol che ci ha condannato alla sconfitta».

Ultimo aggiornamento: 19:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA