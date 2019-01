Roccasecca, si dimette mister Manzi

Novità in casa Roccasecca: Gianluca Manzi non è più l'allenatore della prima squadra. Il giovane tecnico ha rassegnato le dimissioni: fatale è stata la sconfitta subita dalla sua ex squadra col punteggio finale di 2-o in casa dello Sporting Calciio Vodice. Ovviamente a far maturare la decisione di Manzi non solo l'ultima battuta d'arresto ma in generale il momento negativo che attraversava la squadra ormai da due mesi. Dopo la larga vittoria vittoria del 25 novembre centrata sul campo del Terracina per il Roccasecca è iniziata una fase calante con sei sconfitte ed un solo pareggio nelle ultime sette gare giocate, tanto da generare una situazione di classifica molto preoccupante. In pratica la formazione roccaseccana occupa l'ultimo posto della classifica in condominio con l'Hermada, squadra questa che domenica prossima arriverà al Lino Battista per lo scontro diretto tra ultimi della classe. Quindi Gianluca Manzi ha ritenuto opportuno fare un passo indietro, una scelta certamente sofferta, condivisa con un certo rammarico dalla società presieduta da Federico Rossini. La dirigenza del sodalizio ovviamente ha ringraziato il tecnico per il lavoro svolto e per l'impegno profuso fin dall'estate scorsa nel riorganizzare una rosa ex novo dopo lo smantellamento dell'organico retrocesso dall'Eccellenza. Purtroppo non hanno prootto gli effetti voluti neanche i ritocchi del mercato di riparazione per cui l'ormai ex allenatore del Roccasecca ha ritenuto opportuno mettersi da parte. All'amico Gianluca gli auguri per il pronto ritorno sulla panchina di una squadra di calcio (non dimentichiamo gli ottimi risultati ottenuto con diverse squadre di settori giovanili importanti) anche da parte dello staff dell'area stampa del Roccasecca. Per il nuovo tecnico che guiderà il Roccasecca l'annuncio è previsto in giornata, al massimo in quella di domani.

Ultimo aggiornamento: 18:20

