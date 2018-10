Rocca Priora, Torrice: «Più forti dello scorso anno»

Il Rocca Priora ancora una volta fa valere la "legge del Montefiore" e liquida la pratica Scalambra Serrone come i vecchi tempi in seguito al rigore trasformato in pieno recupero da Halauca. Il difensore centrale, Andrea Torrice (classe 1986) dice la sua sul successo conquistato: «Una vittoria pienamente meritata. Abbiamo rischiato poco o nulla e il pallino del gioco è sempre stato nelle nostre mani: abbiamo costruito occasioni, anche se non chiarissime, e poi nel finale siamo riusciti a portare a casa i tre punti. A mio parere siamo più forti dello scorso anno (quando la squadra arrivò quarta, ndr), ma è anche vero che il girone di quest’anno è estremamente equilibrato».

Ultimo aggiornamento: 20:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA