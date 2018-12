Rocca Priora, Rocchi: «Felici per i tre punti»

Il Rocca Priora ha battuto 2-0 in trasferta la compagine Novauto Football Friends grazie alle reti di Rocchi e Halauca senza dimenticare la prodezza del portiere Mazzi che ha sventato un rigore alla squadra di casa sul punteggio di 0-1. In ogni caso i castellani non vincevano dal 21 ottobre e quindi il successo ha permesso loro di migliorare una classifica che si stava facendo preoccupante. «Ci serviva vincere e siamo finalmente riusciti ad ottenere questo successo – spiega l’esterno offensivo classe 1989 Gian Marco Rocchi – Siamo andati in vantaggio nel primo tempo con la mia marcatura, poi ci è stato anche annullato un gol di Ponzo per un fuorigioco. La Novauto si è innervosita ben presto e noi ne abbiamo approfittato. Siamo riusciti a limitare i rischi al minimo, se si fa eccezione per l’occasione del calcio di rigore in cui Mazzi è stato decisivo. E poi nel finale Halauca ha messo il timbro sulla nostra vittoria».

Ultimo aggiornamento: 17:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA