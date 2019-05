Rocca Priora, Rocchi: «Avremmo firmato a inizio stagione per essere arrivati fin qui»

Il Rocca Priora riparte dopo la sconfitta casalinga ad opera dello Sporting San Cesareo per 2-1. Un risultato che ha propriziato l'aggancio in vetta alla classifica del girone da parte della Novauto, capace di imporsi sul campo del ValleMartella (ora a -2 dalla coppia di testa con l’Atletico Monteporzio quarto a -3). «Ma una sconfitta non può certamente inficiare il cammino straordinario di questo gruppo – dice il presidente Marco Rocchi – A inizio stagione avremmo firmato per trovarci a due giornate dalla fine in testa a pari merito con un’altra squadra e questo testimonia il grande campionato che stiamo facendo. E’ chiaro che rimane del rammarico per il k.o. interno di domenica scorsa, ma ora dobbiamo solo guardare avanti: sarebbe veramente un peccato che questo gruppo, dopo tutto il lavoro fatto in quest’annata, non riuscisse ad arrivare nelle primissime posizioni del girone».

Ultimo aggiornamento: 18:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA