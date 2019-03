Rocca Priora, Ponzo: «Abbiamo saputo reagire»

Il Rocca Priora continua a stupire complice il primo posto nella classifica del girone F. La compagine di mister Lunardini ha battuto il Tor Pignattara sul suo campo col punteggio di 2-1 e ha tenuto alle spalle l’Atletico Monteporzio (+1), il Valle Martella e la Novauto (+2). "Una vittoria importantissima, sapevamo che le concorrenti avrebbero probabilmente ottenuto tre punti nelle loro partite – dice l’esterno offensivo classe 1993 Federico Ponzo – A Tor Pignattara abbiamo cominciato male e siamo andati sotto dopo una bella azione degli avversari, ma abbiamo saputo reagire e all’intervallo eravamo già in vantaggio. Il merito va al nostro bomber Halauca che ha tirato fuori due calci di punizione perfetti ed ha ribaltato il risultato. Nella ripresa abbiamo avuto altre occasioni senza riuscire a chiudere in anticipo la sfida, un difetto che è venuto a galla altre volte in questa stagione e che per fortuna nell’ultimo turno non ci è costata una beffa"

Ultimo aggiornamento: 17:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA