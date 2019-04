Rocca Priora, Picozzi: «Abbiamo stretto i denti portando a casa i tre punti»

Il Rocca Priora ha superato lo scoglio Real Montelanico. La banda di mister Lunardini ha vinto col punteggio finale di 2-1 grazie alla doppietta di Alex Halauca e ad una grande prova del collettivo. Il difensore centrale, classe 1998, Emanuele Picozzi parla della sfida di ieri: «Una gara che temevo molto perché si giocava su un campo di terra a cui non siamo abituati e contro una squadra con forti motivazioni di classifica, considerando che si trova in piena zona salvezza. Ma abbiamo gestito molto bene il match andando in vantaggio nel primo tempo e poi raddoppiando a metà della ripresa. Nel finale siamo rimasti in inferiorità numerica per l’espulsione di Gianmarco Rocchi e successivamente i padroni di casa (anche loro rimasti in dieci, ndr) hanno goduto di un calcio di rigore respinto da De Bernardo e poi ribadito in rete per il gol dell’1-2. Nei minuti conclusivi abbiamo stretto i denti e portato a casa un successo fondamentale».

