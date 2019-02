Rocca Priora, Magretti: «Una rete che sognavo da tempo»

Il Rocca Priora ambisce a posizioni di classifica ragguardevoli. La banda di mister Paolo Lunardini ha sconfitto la Semprevisa nella gara casalinga col punteggio di 4-1 che ha fatto sì che i castellani si portassero a un solo punto dalla coppia di testa composta da Valle Martella (prossimo avversario) e Novauto, anche se il Rocca Priora ha anche la gara con la Roma VIII da recuperare il prossimo 6 marzo. A sbloccare il match di ieri è stato l’esterno offensivo classe 1997 Mattia Magretti che ha segnato il suo primo gol stagionale. «Finalmente, era da tempo che lo aspettavo e lo avevo anche promesso al mister. La dedica è proprio per l’allenatore e per mio papà Maurizio, che era in tribuna e che era in attesa anche lui di questa prima segnatura». La sfida con la Semprevisa, ex quinta forza del campionato, è stata praticamente a senso unico. «Non ci aspettavamo un avversario così dimesso, già il primo tempo lo abbiamo chiuso in vantaggio per 3-0. Dopo il mio gol sono arrivati quelli di Antonelli e Halauca, poi nella ripresa è entrato in scena il nostro portiere De Bernardo che ha parato due rigori. In mezzo è arrivato il momentaneo 3-1 e nel finale Antonelli ha realizzato la sua personale doppietta, ma abbiamo sempre avuto il pallino del gioco in mano».

Ultimo aggiornamento: 17:05

