Rocca Priora, Graziani: «Abbiamo fatto passi in avanti»

Il Rocco Priora ha conquistato il suo primo punto nel campionato di Prima Categoria del girone F in seguito al pareggio (2-2) lontano dalle mura amiche in casa del Bellegra. Il difensore castellano, classe 98', Claudio Graziani commenta l'andamento del match: «Abbiamo quasi sempre fatto noi la partita, purtroppo nel secondo tempo abbiamo avuto pochi minuti di sbandamento che ci sono costati cari. Avremmo dovuto gestire meglio quella situazione, probabilmente ci è mancata un po’ di personalità per reggere la pressione in quei frangenti e portare a casa il risultato pieno». Sui progressi fatti dalla squadra: «Abbiamo fatto passi avanti, ma ero certo che sarebbe andata così, d’altronde la condizione generale del gruppo, al momento, è al 70% e quindi ci vuole un po’ di tempo per esprimerci al meglio».

Ultimo aggiornamento: 17:43

