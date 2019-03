Rocca Priora, Casafina: «La nostra forza è il gruppo»

Il Rocca Priora è primo in classifica nel gruppo F. Il responso è arrivato con il tracollo del Valle Martella a Bellegra e il sorpasso effettuato dai castellani grazie ad un gol allo scadere firmato da Alessio Casafina nel derby contro il Real Rocca di Papa. «Una partita tosta come tutti i derby – racconta l’attaccante classe 1988, subentrato a inizio secondo tempo – E’ stato un match equilibrato fino alla fine e tra l’altro lo abbiamo giocato pure in inferiorità numerica negli ultimi venti minuti per l’espulsione di Sabelli. Sull’ultima palla, ho intuito che il difensore stava per effettuare un retropassaggio e mi sono buttato sulla traiettoria, riuscendo a saltare il portiere e a mettere il pallone in porta. Il nostro iniziale obiettivo era la salvezza, ma ora siamo lì e vogliamo divertirci. La nostra forza è un gruppo coeso e dobbiamo farla valere anche nelle ultime partite. L’avversario più pericoloso? Quello che mi ha impressionato di più è il Valle Martella che ha tante soluzioni e che sinceramente non immaginavo perdesse a Bellegra. Ma pure l’Atletico Monteporzio sta facendo risultati importanti, come la vittoria di ieri a San Cesareo, e la stessa Novauto è lì a un passo».

