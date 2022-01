Robinho condannato per stupro, la Cassazione conferma 9 anni di carcere per l'ex milanista

Confermata dalla Corte di Cassazione di Roma la condanna di Robinho e del suo amico Ricardo Falco a nove anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo su una ragazza. Quest'ultima nel 2013 aveva 23 anni. Come riportano i media brasiliani, Robinho non rischia il carcere nel suo paese.

