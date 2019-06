Mancini, la Nazionale fa il suo gioco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La prestazione chic della Nazionale ad Atene ha il valore dell’esame di maturità. A promuovere l’Italia, in testa a punteggio pieno e da sola nel gruppo J dopo i primi 3 match delle qualificazioni europee, è l’artista della restaurazione. «Abbiamo vinto una partita importante, con l’atteggiamento giusto di squadra e la qualità dei singoli». Roberto Mancini usa Instagram per specchiarsi nell’azzurro. Il collettivo e il talento danno un senso al suo lavoro, iniziato poco più di un anno fa, anche se sabato avrebbe voluto il 4° gol per chiudere alla perfezione la notte allo stadio Oaka. E Belotti, ripescato insieme con Insigne, ha rivelato che il ct «si è arrabbiato».Bonucci è stato chiaro dopo il successo sulla Grecia: «La differenza la fa Verratti». La benedizione è del senatore con 88 presenze e 7 reti, ricordando l’andamento incerto del mediamo del Psg prima dell’arrivo di Mancini a Coverciano. Il ct proprio in mezzo al campo ha imposto il suo stile di gioco. Palleggio rapido e insistito che introduce alla verticalizzazione improvvisa. E’ lì che l’Italia comanda e lo fa ormai da 8 mesi. Aggressione e filtro. Lo scorso 10 ottobre, nell’amichevole pareggiata a Marassi contro l’Ucraina, il debutto del trio che ha ormai il pieno controllo di ogni partita della Nazionale: Jorginho play, Verratti aiuto regista e Barella guastatore. Quella sera l’ultimo gol incassato dagli azzurri, ma soprattutto la nuova impronta per il 4-3-3 che fu schierato senza centravanti di ruolo. I tre centrocampisti hanno giocato insieme 5 delle ultime 7 partite. Quando sono rimasti fuori Jorginho contro gli Usa e Barella contro il Liechtenstein ha sempre avuto spazio Sensi che ha preso quota in questa stagione. L’altro cambio: Pellegrini. È successo in corsa pure ad Atene.A centrocampo, titolare nei 7 match, è stato solo Verratti. Che ha ammesso, nella pancia dell’Olimpico di Atene, quanto sia cambiata l’Italia con Mancini in panchina: «Se rigiocassimo lo spareggio contro la Svezia, penso proprio che lo vinceremmo. Non dico facilmente, ma vinceremmo». La Nazionale, se ci fosse stato questo ct, non avrebbe bucato il mondiale in Russia. Quel fallimento, però, è servito: «Abbiamo imparato la lezione, ora si gioca palla a terra, per costruire e attaccare sempre. Cresciamo in continuazione, siamo più internazionali senza perdere le caratteristiche del calcio italiano». A sinistra la catena va che è una meraviglia, con lui, con Emerson che arriva da dietro e Insigne che disegna davanti.Verratti sempre presente da Genova ad Atene, ma Jorginho e ancora il più utilizzato: 11 partite su 12 e 953 minuti. Nessuno come lui. La stagione passata a Londra lo ha arricchito. «Noi giochiamo diversamente da come si fa in serie A, per divertirci e divertire. E per attaccare sempre. Era questo il calcio che sognavo da bambino: giocare a pallone. Non so dire di quanto abbiamo accorciato la distanza dalla Francia, ma l’abbiamo accorciata. Vedremo di quanto quando affronteremo quel tipo di nazionali. E difendiamo in 11, a cominciare dagli attaccanti. Ecco perché non prendiamo gol. Io leader? Ho solo più esperienza di altri e se devo dare un consiglio in campo a un compagno lo faccio. L’Inghilterra mi ha fatto migliorare a livello agonistico. La Grecia l’abbiamo battuta con l’intensità e il ritmo». Con la sua firma e soprattutto con quella di Mancini. Che punta a entrare tra le 9 teste di serie per Euro 2020: nel mirino Germania, Svezia e Olanda che precedono l’Italia nel ranking. Missione possibile.