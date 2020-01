Juve-Roma, Fonseca: «Poco tempo per recuperare e prepararci. Ci vorrà ambizione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il fortino dellonon fa paura ache sfrutterà gli errori fatti in campionato contro i bianconeri per approcciarsi al match secco di Coppa Italia con nuove motivazioni: «L’importante è giocare con ambizione, voglia di vincere e con fiducia per cambiare questa tendenza degli ultimi anni». Ecco le parole del tecnico a media del club alla vigilia del match.«Abbiamo fatto un allenamento molto corto, i giocatori non hanno recuperato ma abbiamo preparato strategicamente la partita. I giocatori sono motivati, hanno fiducia. Vedremo domani contro la Juve».«Solo Fazio, Perotti e Pastore non sono pronti e neanche Miki. Speriamo di avere Perotti con la Lazio».«Per me l’importante è domani, che giocheremo con ambizione, voglia di vincere e con fiducia per cambiare questa tendenza degli ultimi anni. Sappiamo che sarà una partita difficile. La Juve è una grande squadra in un buon momento. Possiamo pensare di vincere».«Può aiutare entrambe le squadre essersi affrontate pochi giorni fa. Abbiamo bisogno di capire quello che abbiamo fatto, non possiamo sbagliare all’inizio come in quella partita. Dobbiamo essere una squadra più vicina a quella del secondo tempo».«Ha fatto una bellissima partita a Parma. Sono molto fiducioso. Domani sono sicuro che farà una buona gara».