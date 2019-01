Rivoluzione V.Divino Amore. Presi sette nuovi giocatori

La Virtus Divino Amore si rifà completamente il look. Nonostante le numerose difficoltà, la squadra ardeatina cambia completamente la rosa portando ben 7 nuovi innesti con la speranza che si possa cambiare il trend estivo che ha messo addirittura in dubbio l’iscrizione al campionato in corso. La prima parte di stagione della prima squadra è stata inevitabilmente influenzata da questi accadimenti e ora la Virtus Divino Amore è nelle zone di retrovia del gruppo G, ma la società è già intervenuta nel mercato di riparazione portando a casa l’accordo con sette giocatori: si tratta di Valerio e Giordano Fagiolo (fratelli del tecnico Andrea, il primo terzino ex Cavese e il secondo centrocampista ex Indomita), Nicolò Salveta(centrocampista ex Fonte Meravigliosa, già l’anno scorso alla Virtus Divino Amore), Luca Cimini (esterno ex Fonte Meravigliosa), Giordano Marino(centrocampista ex Atletico Lodigiani), Davide Roano (esterno alto, anche lui di ritorno alla Virtus Divino Amore) e soprattutto Marco Ascenzi (attaccante classe 1981 ex Pomezia che ha iniziato la stagione al Crecas in Eccellenza e che ha avuto un lungo passato tra i professionisti in piazze come Ascoli, in serie B, e Avellino, Taranto e Vercelli in serie C).

Ultimo aggiornamento: 18:06

