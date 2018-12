Rivoluzione in casa Anzio: 11 svincolati

Novità in casa Anzio: la società che milita nel campionato di Serie D, girone G, ha comunicato di aver acquisito le prestazioni sportive del giocatore Giuseppe Faiello. Il calciatore è nato a Napoli il 27 gennaio 1997 e proveniente dall'Aurora Vodice Sabaudia. Cresciuto nel settore giovanile della Nocerina, a 17 anni passa al Crotone dove disputa 34 incontri con la Primavera e 3 nel Torneo di Viareggio 2016. Due presenze in Serie D nella stagione 2016/17, di ritorno in prestito a Nocera Inferiore e 32 lo scorso anno a Roccella. Il giocatore ha già fatto il suo debutto ufficiale con la maglia dell'Anzio nella trasferta di sabato scorso a Sassari, contro la Torres. Contestualmente, la società comunica di aver ceduto in prestito al Sora l'esterno Stefano Landolfi (3 presenze in questa stagione) e di aver svincolato i seguenti calciatori (tra parentesi presenze e gol) ai quali va il ringraziamento per l'impegno profuso durante la permanenza ad Anzio: Marco Arcaleni, Christian Bruno, Francesco Del Prete, Lorenzo Giannetti, Richard Intriago Alfaro, Yahia Ashour Ramadan Abukheit, Alessandro Visone, Edoardo Lazzarini, Pedro De Rentiis, Lucas Alcorace, Rosario Scaduto.

Ultimo aggiornamento: 17:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA