L'Hermada continua a giocare bene, ma non riesce a portare a casa punti. La società si muove sul mercato e regala a mister Fabrizio Pannozzo una bella manita di innesti. Dal calciomercato sono arrivati Pietro Tomassi ex Sabotino, Pierangelo Ciarla ex Sabotino anche lui, due under dallo Sporting Vodice, Maiero e Tibaldi ed infine Marco Di Vizio.

Ultimo aggiornamento: 18:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA