© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà una domenica da volti nuovi, quella che si appresta ad arrivare nel giorno della Festa dell’Immacolata. La riapertura dei termini di mercato, avvenuta lunedì scorso, ha infatti dato il via ad una serie di movimenti che potrebbero cambiare le carte in tavola per alcune protagoniste dell’Eccellenza e della Promozione. Prima su tutti, il Campus Eur, che dopo una prima parte di stagione disastrosa (è tenutila in classifica nel girone B dell’Eccellenza) sta correndo ai ripari, rivoluzionando l’organico a disposizione del tecnico. Il colpo più importante risponde al nome di, che dopo aver contribuito a portare il Pomezia in serie D e ad averlo aiutato fino a dicembre a evitare situazioni difficili nel girone E della quarta serie, ha deciso di tornare a giocare in regione. Così, ha accettato la corte del Campus Eur, che mette così un pezzo da novanta nel proprio attacco, che perde, che a sua volta ha deciso di tornare a casa, nel Fiumicino che l’ha reso Ciro Di Fandra.Insieme a(sempre che non vada via...) Gamboni costituirà una salto di qualità per i bianconeri dell’Eur. La dirigenza del Campus, comunque, non si è limitato a piazzare il colpo Gamboni, innestando l’organico anche con, un 2000 proveniente dall’Ottavia, e con un difensore di grande qualità com’è, un classe ’99 che ha già accumulato esperienze con il Rieti, il Trastevere e l’Ostia Mare nel lazio, e con il Pro Piacenza fuori dal Lazio. Torna a casa anche il portiere(anche lui classe 2000) che come Gamboni, ha giocato la prima parte della stagione al Pomezia. Ha lasciato il Canpus anche, finito in Promozione con il Piano Due Torri.