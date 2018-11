River e Boca alla resa dei conti: in palio non c'è solo la coppa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Molto più attesa che ne “Il rigore più lungo del mondo” di Osvaldo Soriano, molto più calda della partita giocata nel vulcano di Roberto Fontanarrosa ne “L’area 18”, la superfinal di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors, alla partita di ritorno, dopo il 2 a 2 della Bombonera di due settimane fa, avrà finalmente la sua squadra vincitrice, quella che condannerà la rivale eterna a venti anni di disperazione, andando oltre i castighi delle favole. Se all’andata c’era stato un nubifragio che aveva rinviato la partita e aumentato la tensione, come in un racconto di Bioy Casares, questi giorni hanno visto l’ingresso delle storie di Graham Greene con la scomparsa degli appunti di Marcelo Gallardo – allenatore del River – che non potendo andare in panchina nemmeno per questa partita aveva preparato un dossier per il suo secondo Matias Biscay. C’è chi dice che fosse una mossa per depistare, “Napoleón”, come lo chiamano i suoi, è capace di tutto, e chi invece ha parlato di tensione che si era mangiata anche le precauzioni. Veri o presunti, gli appunti dicevano poco, ma erano in tema. Lavoravano dalla parte dell’epica.Mentre alla Bombonera 50.000 “hinchas” seguivano l’allenamento come se fosse una partita della Selecciòn, facendo tremare lo stadio e le gambe ai calciatori. Guillermo Barros Schelotto, allenatore del Boca, ha il problema Tevez, l’ultimo calciatore che bordeggia la leggenda del club, anche se non in forma, ma quando è entrato nella finale di andata ha pesato non poco. C’è il posto lasciato dall’infortunato Cristian Pavón, deve decidere se conservarsi l’attaccante veterano ex Juventus e Manchester United per la parte finale e preferirgli Mauro Zárate o il centrocampista Agustín Almendra. Anche se in allenamento ha provato l’Apache Tevez con Wanchope Abila. Poi c’è Darío Benedetto, che ha anche segnato il secondo gol del Boca, ma sembra destinato di nuovo alla panchina. Anche Marcelo Gallardo, sponda River, barricato al campus di Cardales, ha problemi in attacco, non potendo giocare con i due attaccanti titolari (Rafael Santos Borré, squalificato e Ignacio Scocco, infortunato) potrebbe decidere di giocare solo con Lucas Pratto, senza una seconda punta, popolando il campo con centrocampisti e scegliere di mettersi di nuovo con cinque dietro. Forte di avere un vagocampista come Gonzalo Martínez che ha fatto la differenza, e i 60.000 tifosi del Monumental, stadio dove l’Argentina vinse la Coppa del mondo nel 1978, alzata da Passarella e Kempes, due del River. Vale tutto, si usa tutto. Tra eroi, traditori, canaglie si muoverà il pallone, generando gioia e dolore.