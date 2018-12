Ritorno importante in casa Terracina. Ufficiale Andrea Fratini

Rinforzi in vista per il Terracina che deve dare necessariamente una svolta alla pessima stagione fin qui disputata. L’anno scorso infatti si era arrivati al lottare fino all’ultimo per il sogno play-off, mentre quest’anno i tigrotti sono invischiati nella lotta salvezza.Di seguito il comunicato ufficiale della società sul ritorno di Andrea Frantini in maglia biancoceleste da Ceccano. "Primo colpo in entrata da parte della società di Luciano Iannotta. Andrea Fratini torna a vestire la maglia del Terracina Calcio. Il forte e talentuoso centrocampista sarà un valido supporto per cercare di risalire la classifica. Bentornato Andrea!".

Ultimo aggiornamento: 18:04

