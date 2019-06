Rapinoe trascina gli Stati Uniti in semifinale: la Francia saluta il mondiale di casa

Ultimo aggiornamento: 23:46

Una doppietta difa volare gliche battono le padrone di casa della2-1 al Parco dei Principi e si qualificano per le semifinali mondiali, dove il 2 giugno affronteranno lLe tricampionesse iridate - nonché uscenti - hanno conquistato una vittoria sofferta ma, tutto sommato, meritata, per la maggiore esperienza e per la predisposizione delle singole al sacrificio. Umiltà e determinazione hanno fatto il resto, premiando la squadra di. In un match nel quale contava solo condurre in porto il risultato, le statunitensi sono andate in vantaggio dopo soli 5' grazie a una punizione beffarda dalla sinistra dellache passa in mezzo a una selva di gambe e finisce con il beffare il portiere franceseche evidentemente si aspettava una deviazione di qualcuno. Al 20' della ripresa ancora la Rapinoe, colpevolmente dimenticata dalla difesa di casa, segna il gol del raddoppio raccogliendo un cross dalla destra diAl 30', sempre della ripresa, la Nazionale a stelle e strisce cala il tris, ma il gol firmato dalla Heath viene annullato per fuorigioco dall'arbitra ucraina. Inutile il gol transalpino con l'ennesimo colpo di testa di, a nove minuti dal termine, su calcio piazzato della Thiney. L'assalto transalpino finale non produce grossi pericoli per la porta di Naeher e gli Stati Uniti possono così festeggiare mentre ke ragazze guidate dachiudono in lacrime.