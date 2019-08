Joao Felix fa meglio di Ronaldo e la Juventus si arrende 2-1 all'Atletico

Ultimo aggiornamento: 20:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“L’altro” portoghese,, oscuranell’ultima sfida di ICC a Stoccolma tra, gli spagnoli vincono 2-1 grazie alla doppietta del gioiello pagato 126 milioni di euro dal Benfica. Ma più del risultato, in questi test estivi contano condizioni e sintonia, entrambi i parametri in netta crescita rispetto alla tournée asiatica. Il Tallone d’Achille di questa Juve è sempre la difesa: troppi 9 gol nelle ultime 4 uscite, meccanismi da ritrovare al più presto in vista del debutto in campionato. Se da una parte c’è un Joao Felix incontenibile, dall’altra i difensori bianconeri fanno il possibile per metterlo in condizione di segnare: sul primo gol del portoghese sbaglia, sul secondocalcola male tempi e distanze e si fa anticipare dall’attaccante avversario.Le buone indicazioni per Sarri arrivano da una condizione fisica ritrovata così come gli equilibri di una squadra che sta pian piano diventano sua.torna titolare e con la fascia di capitano dopo l’infortunio al polpaccio,è in condizioni straripanti: letteralmente imprendibile tra accelerazioni da fermo, dribbling e cambi di direzione. Il centrocampo ha trovato un assetto decisamente più equilibrato rispetto alla tournée conin regia affiancato da. Molto bene il francese, che sfiora il pareggio con un palo clamoroso nella ripresa, altro palo di Douglas Costa e forcing finale di una Juve che prova in tutti i modi a evitare la sconfitta. Debuttae si rivede anche, ora Villar Perosa poi allo studio un’ultima amichevole il 17 prima del campionato.