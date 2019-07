Napoli, cinquina al Feralpi Salò. Manolas segna al debutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo successo stagionale delche sul campo di Carciato in Val di Sole, batte ilper 5-0. Nel primo tempo va in rete con un colpo di testaal suo debutto con la maglia azzurra. Nella ripresa arrivano la doppietta die i gol. A differenza della prima uscita stagionale con il Benevento,finita 2-1 per i sanniti in cui avevano giocato moltissimi giovani della Primavera, in questo caso Ancelotti schiera anche i calciatori arrivati nel ritiro negli ultimi giorni, mandando in campo, fra gli altri, Insigne, Mertens, Hysaj e Zielinski, oltre a Manolas.La gara dice poco o nulla sul piano tecnico-tattico ma serve sostanzialmente per migliorare la condizione atletica della squadra. Al termine della partitaai microfoni diparla della prima fase di preparazione e non si sbilancia sulle prospettive di mercato. «Iniziano ad arrivare - dice il tecnico - tutti i calciatori, a definire meglio la squadra dopo le vacanze. Stiamo cercando di consolidare quello che avevamo l'anno scorso, provando un pressing più offensivo». «Insigne - aggiunge Ancelotti - si trova a suo agio in quella posizione, per me può giocare in tutte le posizioni dell'attacco. Deve essere volitivo e prendere iniziative come ha fatto nel secondo tempo. Gaetano lo stiamo proponendo in una posizione nuova, credo che possa fare benissimo il centrocampista. E' un ragazzo molto interessante del 2000 che viene dal nostro settore giovanile. Stiamo valutando se tenerlo con noi o mandarlo in prestito. Sicuramente per lui abbiamo un occhio di riguardo perché viene dal nostro settore giovanile». «Al mercato - conclude Ancelotti - ci pensa la società, abbiamo persone molto competenti che sanno cosa serve allasquadra. Al 31 agosto saremo perfetti».