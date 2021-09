Serie A, vincono Torino, Genoa e Udinese. La Salernitana sprofonda

Domenica 12 Settembre 2021, 17:17

Due vittorie esterne e una casalinga nelle tre partite di Serie A delle 15, con Torino, Genoa e Udinese che si aggiudicano i 3 punti battendo le rispettive avversarie.

I risultati della terza giornata di Serie A

Il Toro straripa contro la Salernitana, che incassa un altro duro 4 a 0 dopo quello rimediato in terra campana contro la Roma. È Antonio Sanabria a sbloccare il match a pochi secondi dalla fine dei primi 45 minuti, un gol che mette fiducia ai piemontesi e fra crollare mentalmente i granata. Che nel secondo tempo si sfaldano completamente, regalando il poker ai padroni di casa con le reti di Bremer, Pobega e Lukic.

Importante vittoria anche per il Genoa, che dopo aver faticato nelle prime due uscite contro Napoli e Inter, batte in rimonta una diretta avversaria per la salvezza. Come contro lo Spezia all'esordio, il Cagliari si fa rimontare due reti di vantaggio (segnate da Joao Pedro e Ceppitelli) dal 69' in poi, prima con il gol di Destro e poi con la doppietta dell'ex Lazio Fares.

Vince in extremis invece l'Udinese, che interra ligure supera lo Spezia solo ad un minuto dal 90'. La rete è di Samardzic, che regala 3 punti fondamentali ai friulani e ferma la squadra di Thiago Motta ad un punto in classifica.